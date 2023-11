La replica di Montemagni (Lega) “Emergenza? Meglio tardi che mai“

Non sono passate inosservate le parole del presidente Eugenio Giani sulla situazione nella provincia di Lucca, ed è arrivata subito la risposta di Elisa Montemagni, deputata toscana della Lega.

“ll presidente Giani riconosce che gli effetti del maltempo hanno prodotto criticità anche nelle province di Lucca e Massa Carrara e chiede l’estensione dello stato di emergenza. Meglio tardi che mai. La Lega, sin dalle prime ore dell’ondata di maltempo che ha investito per giorni la Toscana, ha constatato le tante criticità emerse sul territorio. Incomprensibile infatti il perchè certe province non siano state incluse, da subito, nella richiesta partita da Regione Toscana per il riconoscimento dello stato di emergenza. Ora si recuperi il tempo perso, perché ci sono cittadini e imprese in difficoltà da giorni. Per far ripartire una regione colpita da un simile dramma servono interventi concreti e immediati. Come Lega rimaniamo accanto ai residenti e alle loro necessità soprattutto in questo momento critico”.