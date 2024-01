La replica del Boccherini “Trasparenza sui bandi“

Non c’è pace per il Comitato Pucciniano e per il suo presidente Veronesi che deve incassare la dura replica del Conservatorio Boccherini il cui direttore GianPaolo Mazzoli si è dimesso nei giorni scorsi dall’incarico di componente del Comitato scientifico per le celebrazioni, nel quale era presente come esperto. Una scelta giudicata severamente da Veronesi a cui ora risponde lo stesso Conservatorio, attraverso il suo consiglio di amministrazione, che esce allo scoperto e decide di puntualizzare la propria posizione, sia pure, viene fatto notare, non senza sofferenza.

"Come istituzione culturale storica e di grande prestigio – si legge in una nota – è vero che avremmo voluto dare il nostro contributo fattivo alle celebrazioni in onore di Puccini, ma questo, purtroppo, non è stato possibile e desideriamo far chiarezza punto per punto. Come lo stesso presidente Alberto Veronesi ammette alla stampa, l’ultima convocazione del Comitato scientifico è avvenuta otto mesi fa e non riteniamo questo il modo migliore per affrontare un evento di tale portata. Il Maestro Mazzoli è stato invitato e ha aderito con entusiasmo, portando con sé tutta la competenza e il bagaglio culturale che lo distingue. Disponibile da subito a dare il suo contributo, è rimasto sorpreso nel constatare che tale ruolo si limitasse a poche riunioni (poco conta se marzo o maggio) e ad alcuni biglietti omaggio per i concerti, come dichiara lo stesso Veronesi. Ci teniamo a chiarire, inoltre, che non è mai stata dichiarata né resa manifesta la "smania" (testuali parole riportate dai giornali) del Maestro Mazzoli di far parte del Comitato promotore. La cosa rimane quindi nel recinto della mera illazione a mezzo stampa".

Per il Conservatorio, sono altrettanto gravi le considerazioni di Veronesi che si era dichiarato sorpreso di non aver avuto notizia in anticipo circa la conferenza stampa di dimissioni. "E’ forse superfluo – prosegue la nota – far notare che il Conservatorio ‘Boccherini‘ con il suo CdA, nel pieno delle proprie facoltà e indipendenza, rigettano qualsiasi forma di bavaglio. Siamo e saremo sempre schierati dalla parte della libertà di espressione e di pensiero".

Infine, la puntualizzazione sui progetto presentati dal Boccherini all’interno dei bandi per le celebrazioni, progetti di cui si sono perse le tracce e che hanno sicuramente contribuito a rendere più incandescente il clima. "Per rispetto dell’Ente che rappresentiamo e per una forma di correttezza istituzionale – conclude la nota – facciamo richiesta al presidente Veronesi di avere accesso agli atti e ai verbali con le graduatorie finali in base ai quali sono state fatte le assegnazioni. Non abbiamo alcun dubbio sulla buona fede delle decisioni prese e rispettiamo con la massima fiducia l‘esito finale ma vorremmo quantomeno conoscere i parametri usati. A oggi, in effetti, nonostante molti solleciti, non abbiamo mai ricevuto comunicazione ufficiale di tale esito. Sarebbe stato più ‘elegante‘ comunicarcelo direttamente e formalmente".