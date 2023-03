"La Regione ripensi la riorganizzazione del 118"

Non si placano i commenti e le proteste sul timore che, in alta Garfagnana, con sei Comuni coinvolti, a causa della riorganizzazione dell’Asl, venga meno la presenza di un medico nell’ambulanza del 118, sostituito da infermieri. A scoperchiare, si fa per dire, ciò che bolle in pentola è stato un manifesto mortuario apparso martedì mattina sul territorio dei comuni interessati.

Oggi interviene il consigliere regionale Vittorio Fantozzi insieme ai Circoli FdI di Garfagnana e Mediavalle. "Sono mesi - scrive Fantozzi - che come FdI abbiamo lanciato appelli e chiesto alla Regione di ripensare tale riorganizzazione del 118 che priva il territorio di un servizio essenziale. E non siamo i soli a ritenere che la Garfagnana abbia urgentemente bisogno di una sanità migliore ed efficiente. Massima solidarietà per medici e infermieri che, nonostante le gravi carenze di personale, si spendono professionalmente e umanamente per assicurare la quotidiana assistenza sanitaria". "Già nel 2021 - continua - avevamo lanciato l’allarme perché ad agosto l’ambulanza di Piazza al Serchio rimaneva senza medico a bordo in orario notturno. Ma non fummo ascoltati". "In Regione - conclude - non si rendono conto delle caratteristiche del territorio dell’Alta Garfagnana, dove la viabilità è alquanto complicata, e del fatto che è molto distante dal primo punto di intervento sanitario".

Dino Magistrelli