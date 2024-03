"La Regione ha autorizzato l’impianto smaltimento pannolini"

Dura nota di Liano Picchi, dei Comitati ambientali della Piana, per un nuovo progetto che fa discutere. "Nel silenzio generale la Regione Toscana ha autorizzato a Salanetti un impianto per il trattamento di 10.000 tonnellate annue di pannoloni provenienti da buona parte della Toscana. La richiesta ufficiale proveniva da Reti Ambiente, ma l’istanza é chiaro che é partita dall’attuale amministrazione comunale, molto social su notizie di poco conto, quanto taciturna sulle scelte sgradite alla cittadinanza. Forse la paura delle opposizioni e della perdita dei contributi PNRR hanno indotto a tagliare corto. Al di la dei non pochi dubbi sull’impiantistica, certo é che concentrare nel cuore della Piana più densamente abitata della Regione e già afflitta da enormi problemi di qualità dell’aria, 10.000 tonnellate di “liquidi organici”..e non solo, comporterà un evidente rischio sanitario.