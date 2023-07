La raffinata Norah Jones stasera davanti a seimila persone

Classico “sold out“, stasera, per 6 mila persone tutte comodamente sedute in platea, per l’unica data italiana del tour europeo di Norah Jones (nella foto), che richiamerà in piazza Napoleone, alle 21.30, i fan di tutta Italia e tanti stranieri che hanno abbinato la propria vacanza a uno o più concerti del Summer. Un’artista raffinata che Jones ha celebrato il 20° anniversario di “Come Away With Me”, l’album che la portò alla ribalta facendole guadagnare 5 Grammy Awards e l’amore del pubblico di tutto il mondo. Da allora, Norah ha venduto più di 50 milioni di album e le sue canzoni sono state trasmesse in streaming sei miliardi di volte nel mondo. Capace di collaborare con artisti di ogni genere quali Willie Nelson, Foo Fighters, Outkast, Mavis Staoples e Herbie Hancock, la sua voce inconfondibile interpreta pop, jazz, soul e country con la stessa forza. La serata sarà aperta, alle 20.15, da Oscar Jerome, esponente della scena nu-jazz britannica.

p. cer.