La quinta A della scuola “Martini“ ha fatto visita alla nostra redazione

La classe quinta A della scuola primaria “Ferdinando Martini“ di San Marco ha fatto visita ieri mattina alla nostra redazione in piazza del Giglio, accompagnata dalle maestre Rita e Ines. Alla primaria “Martini“ hanno svolto un interessante lavoro sulla lettura del giornale e sulle varie tipologie di notizie, che per un certo periodo ha dato vita anche a un giornalino scolastico.

Ecco i nomi delle alunne e degli alunni che hanno partecipato: Ema, Mattia, Francesco, Edoardo, Elena, Giulio, Vittoria, Maria, Martina, Matilde, Nathan, Luisa, Caterina, Jacopo, Diego, Tiara, Sara, Dante e Dario. Diciannove cronisti in erba

(nella foto in versione... privacy) che hanno portato parecchia vivacità in redazione, com’era prevedibile, ma soprattutto si sono dimostrati simpatici, curiosi e molto interessati a capire come nasce un giornale, ponendo moltissime domande. E poi un piccolo retroscena: sfogliando il giornale, un paio di studenti, ahimè, hanno subito scoperto un “refuso“ in un titolo. Che dire? Bravi.