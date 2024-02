La pulizia del Condotto “È una battaglia che vogliamo vincere“

"La pulizia del pubblico condotto è una battaglia che vogliamo vincere. Possiamo farlo solo se lavoriamo tutti insieme, in sinergia fra istituzioni prima di tutto, ma serve poi la collaborazione dei cittadini perché prima di tutto questa è una battaglia di civiltà": dopo la denuncia di tanti lettori ripresa dal nostro giornale, ecco che sulla vicenda del condotto che attraversa anche il centro storico, interviene il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Ismaele Ridolfi.

La situazione del pubblico condotto è nota da anni e anni: ogni settimana si riempie di rifiuti di ogni genere costringendo gli enti a intervenire con opere che a volte vanno oltre la manutenzione ordinaria. L’ultima segnalazione riguarda il tratto che attraversa la città all’altezza della sortita di San Colombano.

"Il problema non si esaurisce certo lì, anche se magari la presenza della grata in questo punto ne acuisce gli effetti – precisa Ridolfi -. Abbiamo trovato di tutto, nelle ultime occasioni anche reti dei letti e pneumatici, ma pure motorini, biciclette e batterie. Da diversi anni il Consorzio di Bonifica Toscana Nord è impegnato in una costante manutenzione del condotto che attua in diversi momenti e con interventi che vanno dalla sistemazione dei muri di sponda danneggiati fino alla pulizia dei fanghi che si depositano sul fondo. Basta pensare all’intervento da 80mila euro in partenza a San Pietro a Vico, oppure ai 160mila euro investiti l’anno scorso nella zona di San Gimignano di Moriano. Stanziamo ogni anno a bilancio 300mila euro destinati solo al Pubblico Condotto".

Ma nonostante l’alta frequenza delle operazioni di pulizia che vede alternarsi sul campo il Consorzio di Bonifica e Sistema Ambiente, i rifiuti si accumulano rapidamente. "La raccolta di questi rifiuti rappresenta inoltre un ulteriore costo, in termini di tempo e risorse – continua Ridolfi – perché tutto il materiale deve poi essere vagliato per inviarlo a corretto smaltimento, con procedure che possono anche essere complicate. E’ evidente che l’inciviltà di qualcuno finisce per pesare su tutta la collettività e pulire non basta: l’obiettivo è diffondere ancor di più un maggior senso civico". Il presidente del Consorzio di Bonifica spinge quindi per potenziare le sinergie con Comune di Lucca e Sistema Ambiente: "Dobbiamo portare avanti iniziative e collaborazioni congiunte il cui scopo vada oltre il monitoraggio e la soluzione ai problemi ambientali dei corsi d’acqua del territorio, fra cui il pubblico condotto. Da questo tavolo – conclude Ridolfi - dobbiamo far uscire proposte in grado di sensibilizzare l’opinione pubblica così da scoraggiare chi ancora utilizza il Pubblico Condotto come una discarica e spingerlo invece a rispettarlo per il bene di tutta la comunità".