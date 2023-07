La “Puccini“ va nelle pievi Concerto lirico alla luna

Proseguono con grande successo le serate del Festival delle Pievi promosso dall’amministrazione comunale di Capannori nell’ambito dei festeggiamenti per 200 anni dalla fondazione del comune. Domenica 9 luglio alle 21.15 a Segromigno in Monte sul piazzale della Pieve dedicata a San Lorenzo l’evento vedrà come protagonista la filarmonica Giacomo Puccini di Segromigno in Monte. Il titolo della serata è “Casta Diva, La Luna, il Cielo e le Stelle nelle canzoni d’amore”. Carlo Bardi - Il direttore della filarmonica - ha per l’occasione strutturato un programma musicale a tema di grande fascino e poesia dove la Luna è il filo conduttore di tutta la serata: Casta Diva è appunto il nome con cui viene definita la Luna dalla sacerdotessa Norma nell’opera di bellini ed attorno alla Luna è costruito tutto il programma musicale fatto di canzoni, arie d’opera, romanze da camera e brani strumentali che raccontano come il cielo notturno abbia influenzato da sempre l’animo umano. Protagonisti assieme alla banda ed al maestro Carlo Bardi due interpreti di eccezione: il soprano Serena Suffredini ed il tenore Vladimir Reutov. “E’ un impegno grande e un sacrificio enorme – dice Andrea Petretti, presidente della Filarmonica ma che ci viene costantemente ripagato dall’affetto dei nostri paesani e dai tanti giovani che frequentano la nostra associazione. Dopo il Festival delle Pievi continueremo con le serate a Pandora“.