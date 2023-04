La Pro Loco presenta la storia inedita

Sabato 15 aprile, alle 17, nella Sala ‘Suffredini‘ a Castelnuovo, il professor Umberto Sereni presenterà la nuova pubblicazione della Pro Loco castelnuovese "Storia di Garfagnana 1583", la più antica cronaca manoscritta giunta a noi sui conflitti tra Lucchesi e Garfagnini nel periodo estense. Il volume, pubblicato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Comune, Terre Furiose e Pro Loco, è stato curato da Silvio Fioravanti e Guido Rossi, con le illustrazioni di Alberto Cresti di Castelnuovo. Insieme a Sereni, interverranno Fioravanti anche nella veste di presidente della Pro Loco, il sindaco Andrea Tagliasacchi e il vignettista e illustratore Cresti. "Si tratta di una lunga cronaca inedita, datata 1583 - spiega Fioravanti – che registra con una straordinaria dovizia di particolari le vicende e le ostilità militari che ebbero luogo in Garfagnana fino a quel momento tra la Repubblica di Lucca e la Casa d’Este. Oltre a rappresentare la più antica testimonianza storiografica ad oggi conosciuta sul territorio della Garfagnana, l’importanza del manoscritto sta anche nel fatto che, a quanto ci risulta, non sia censito in alcun archivio pubblico. Un grazie agli storici Amedeo Guidugli e Paolo Notini per i graditi suggerimenti".

