"La Private Label Essity già in bilico"

"La Divisione Private Label di Essity è già in bilico". Lo affermano i sindacati Slc Cgil Lucca e Fistel Cisl Toscana. "La neonata Divisione, sulla quale l’azienda aveva speso un piano quinquennale – scrivono i sindacati in una nota – potrebbe andare verso un disimpegno visto che la stessa azienda il 26 aprile ha parlato di "revisione strategica" e dell’obiettivo di "ridurre il consumer Tissue. Esssity è sempre stata attenta ai profitti delle sue aree business e ha disinvestito quando i margini di ricavo non erano in linea con gli obiettivi, tanto è vero che a Porcari sono state smantellate due macchine continuare per la produzione di bobine di carta e una linea di trasformazione di rotoli industriali. Nonostante l’incendio il management locale affermava che il piano stava andando meglio delle previsioni. C’era fretta di dismettere?".