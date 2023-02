La prima manovra della giunta Pardini "Investimenti per guardare lontano"

E’ un bilancio di previsione che da un lato razionalizza la spesa corrente, dall’altro punta a dare impulso agli investimenti. È incardinata a questi due obiettivi la manovra per il 2023 del Comune di Lucca, che ieri mattina è stata illustrata dall’assessore al bilancio Moreno Bruni e dal dirigente del settore finanziario Lino Paoli. Non di poco conto, inoltre, il Piano degli investimenti da 170 milioni di euro in tre anni, definito "ambizioso" (nuovo parcheggio fuori Porta Santa Maria, ristrutturazione Palasport, riqualificazione piazza del Giglio) per il quale l’amministrazione ha deciso di utilizzare la leva dell’indebitamento: "Andremo ad aumentare l’indebitamento del Comune che però resterà ben al di sotto della soglia massima prevista dalla legge" sottolineano sia Bruni che Paoli.

Su questo aspetto, l’assessore afferma che si tratta "di un messaggio chiaro alla città, che facciamo con un piano di investimenti audace e che guarda lontano". Ma andiamo con ordine. "Dopo gli anni dettati alla pandemia – sottolinea Bruni – torniamo a una gestione delle risorse finanziarie senza più poter beneficiare di quanto, durante il Covid, è arrivato dallo Stato; siamo di fronte a un bilancio attento alla spesa ma, attraverso l’imponente Piano triennale, pronto a investire nelle infrastrutture e alla riqualificazione del patrimonio".

Faro degli investimenti, nel solco del "brand" Lucca, saranno due settori chiave: il turismo e la cultura. Ed ecco i numeri. Rispetto alla spesa corrente, si devono registrare, seppur di entità minore rispetto allo scorso anno, gli effetti della lievitazione dei costi per energia e riscaldamento: la spesa prevista è di 1.700mila euro rispetto alla situazione normale. Altro capitolo di maggiori uscite quello del personale, che rientra però nella normale routine del rinnovo contrattuale e che prevede un esborso di 800mila euro ai quali aggiungerne altri 244mila, appannaggio della produttività. Un ulteriore aumento di 309mila euro, interesserà gli oneri su mutui e contratti dell’anno appena trascorso.

La razionalizzazione, si concretizza inoltre sulla spesa corrente: 700mila euro la somma risparmiata che va ad interessare quasi tutti i capitoli di spesa: "Tutto ciò – afferma Bruni - senza pregiudicare i servizi ai cittadini che rimangono invariati; abbiamo avuto avanzi, quindi soldi non spesi, anche nel settore del sociale e della scuola, senza per questo pregiudicare alcunché".

Questo, secondo l’amministrazione, avrebbe consentito di lasciare immutata la situazione delle imposte, a eccezione di una variazione Imu dello 0,10%, introdotta per gli immobili locati che, tuttavia, non ha portato grossi benefici: produrrà, comunque, un’entrata pari a 200mila euro. Eccoci al “ritocco”. Si tratta dell’aumento dell’imposta di soggiorno che passa da 1 a 1,5 euro per hotel a 4 e 5 stelle e che produrrà un introito maggiore di 800mila euro. Chiarisce l’assessore Bruni: "Questo servirà a investire risorse per manifestazioni, eventi e interventi volti ad aumentare l’attrattività della città; a cultura e turismo non abbiamo tolto niente perché – rassicura Bruni – il nostro obiettivo è quello di far crescere Lucca".

Maurizio Guccione