La prima banda di Barga fu fondata 200 anni fa

Barga domani sera fa festa per la nuova iniziativa per celebrare i 200 anni dalla fondazione della prima banda barghigiana. Al Teatro dei Differenti alle 21 si terrà un concerto, aperto alla cittadinanza, della Filarmonica “Gaetano Luporini” di Barga. Lo spettacolo, inserito nell’ambito dei festeggiamenti per il duecentesimo anniversario dalla fondazione della prima banda barghigiana, nasce dalla sinergia tra la Filarmonica stessa, il Comune, l’Istituto Storico Lucchese - Sezione di Barga e Anbima Aps – Presidenza Provinciale Lucca. Il concerto è a ingresso libero e gratuito. La Filarmonica di Barga ha scandito, con la sua musica e le sue esibizioni ben due secoli della storia del territorio e non solo.

Era il lontano 1823 quando a Barga fu fondata una Banda musicale su iniziativa di alcune facoltose famiglie cittadine, una data di fondazione che viene appresa da una lettera datata 3 maggio 1846, scritta alla Comunità di Barga da due personaggi che denunciano un grave pericolo per la sua sopravvivenza: il capobanda Marcello Cardosi Mazzolini e il suo vice Antonio Cardosi Bartolini, che invocano il pubblico aiuto della comunità. Tra i momenti della sua storia da sottolineare questo: nel 1872, al funerale di Giuseppe Mazzini a Pisa, la Banda di Barga, assieme a quella di Livorno, era in testa al corteo funebre che accompagnava la salma del politico. Successivamente, sul finire dell’Ottocento, la Banda si vide affiancata dalla Fanfara Angelio, costituendo due gruppi musicali distinti che però finirono con l’unirsi nel 1912 a costituire una sola entità musicale: la “Banda Comunale Gaetano Luporini”, ancora oggi esistente. La Luporini, condotta da validi presidenti e direttori, fu attiva fino al 1962, quando ci fu una lunga interruzione di 37 anni, e nell’aprile del 2000 ha ripreso la sua attività. Per due anni è stata diretta da Andrea Guzzoletti, a cui sono succeduti Chiara Lorenzi, Gemma Adorni e attualmente Rossano Emili.