La posta degli uffici in mano a un privato

Il Comune di Porcari ha un servizio autonomo per la gestione della corrispondenza dei vari uffici che viene svolto da una ditta privata e non più di Poste Italiane. Quindi la spedizione, la ricezione, l’affrancatura, il recapito, il ritiro degli atti e dei documenti sul territorio nazionale e, all’occorrenza, anche internazionale, viene svolto da una ditta di Lucca dopo manifestazione di interesse e bando. E’ il nuovo versante su cui si orienteranno gli Enti pubblici che evidentemente con la posta versione 2.0 spendono meno. L’importo dovuto è infatti diviso in base alle varie macroaree del Municipio, con i vari settori dell’Ente. Con la determinazione numero 187 dei giorni scorsi è stata sancita l’integrazione fino al 31 dicembre 2023, visto che il servizio era già attivo. Un modo anche per evitare le burocrazie e le attese degli uffici postali tradizionali, con la possibilità di maggiore velocità di gestione.