La polemica sale a livello nazionale

Tantissime le reazioni sulla vicenda relativa al no all’intitolazione di una strada a Sandro Pertini, sia a livello locale che nazionale. “Che vergogna la maggioranza di destra. Lucca finisce su tutti i Tg e le cronache nazionali per uno strappo forte alla memoria condivisa, rappresentata dal Presidente Sandro Pertini“. Così in una nota la consigliera comunale di Libdem Silvia Del Greco ed il presidente Andrea Marcucci. Duro attacco anche dagli esponenti di Azione: “Caro sindaco Pardini, Sandro Pertini non può essere divisivo - attacca il segretario regionale Marco Remaschi -. Non può dare noia, non può fare paura. Faccia quindi marcia indietro, ci ripensi’.

“A Pertini l’Italia deve molto ed e’ davvero triste che quattro buzzurri criptofascisti gli neghino un onore dovuto” attacca senza giri di parole il leader di Azione, Carlo Calenda (nella foto). “I cittadini di Lucca non si meritano spettacoli indecorosi come quello che la maggioranza di destra hanno offerto nel consiglio comunale: negare l’intitolazione di una piazza ad un ex presidente della Repubblica italiana, peraltro il più amato dagli italiani, è davvero stupido, ed è ancora più grave se accompagnata da schiamazzi e arrogante paccottiglia verbale neofascista”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Chiaro nell’attacco anche Angelo Bonelli di Europa Verde: “Quello che è avvenuto a Lucca è inaccettabile e disgustoso Come Alleanza Verdi Sinistra, presenteremo un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno”. “Un fatto grave, visto che si tratterebbe di un’ammissione della non aderenza al valore dell’antifascismo“ aggiunge la Cgil.