La polemica per Dugin ”Noi del tutto estranei“

”Io quel giorno certo non sarò all’hotel Guinigi, bensì sarò impegnato nella tante iniziative che, come amministrazione comunale, abbiamo promosso per il Giorno della Memoria. Quello di Vento dell’Est con ospite Aleksander Dugin è un evento privato in un luogo privato, lo ribadisco, per cui più di tanto non possiamo fare; salvo ribadire come sia deplorevole qualsiasi appuntamento che possa giustificare l’aggressione a un paese sovrano come l’Ucraina“.

Il sindaco Mario Pardini torna a parlare dell’incontro di cui sta parlando mezza Italia: quello di sabato 27 gennaio e che avrà fra gli ospiti il filosofo russo amico e ispiratore del Cremlino, sebbene nelle vesti di uno dei massimi esperti di multipolarismo.

“Una data infelice“ quella del 27 gennaio, Giorno della Memoria, anche secondo Pardini. “Purtroppo – aggiunge – di questa cosa non ne abbiamo saputo niente né siamo stati coinvolti, per cui non resta che ribadire come quel giorno a Lucca voremmo che si parlasse solo della commemorazione della Shoah“.

Certo è che la presenza dell’ideologo russo alla conferenza del 27 gennaio sta continuando a scatenare moltissime polemiche, sia dal mondo della politica che da parte di associazioni.

“La Gioventù federalista europea osserva con preoccupazione e condanna duramente l’evento del 27 gennaio con Dugin, tra i principali sostenitori dell’invasione dell’Ucraina – commenta Edoardo Pecene, segretario Gfe di Lucca – Lucca ed i lucchesi non si meritano di vedere la loro città infangata a livello nazionale dall’associazione con questi personaggi. Ad aggravare ancora di più la situazione la scelta di organizzare l’iniziativa nel Giorno della Memoria, quando dovrebbe invece essere lanciato un messaggio forte di pace, rispetto e collaborazione tra i popoli affinché non si ripetano mai più i crimini perpetrati in Europa dai regimi nazifascisti“.

Pecene poi conclude: “Invitiamo la società civile a mobilitarsi e rivolgiamo un appello a tutte le associazioni e ai liberi cittadini perché si uniscano a noi nel costituire una rete per far fronte comune nello scontro ideologico per la democrazia contro il nuovo oscurantismo che aleggia come uno spettro sulla nostra città”.