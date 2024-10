La poesia che va oltre. Performance artistica di Monica Petroni

Si terrà domani alle 18, alla Casermetta S.Pietro, sulle Mura di Lucca (Porta S.Jacopo) la performance artistica della poetessa, scrittrice e drammaturga Monica Petroni, dal titolo “La Poesia Oltre la Porta del Consueto”. Verranno presi in esame argomenti che trattano della nostra fragilità, invisibilità sociale, importanza di imparare a chiedere aiuto, di riconoscere i segnali ignorati che preannunciano eventi negativi e la necessità di fermarci adesso per capire che piega sta prendendo la nostra vita. L’evento ViviLucca sarà presentato dalla saggista e storica Marilena Cheli Tomei del Comitato Archivio Artistico Documentario Gierut, che ha promosso e patrocinato la performance (insieme al Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi). L’evento si sviluppa come un monologo-performance artistica di Monica Petroni con poesie e video poesie che tracciano una nuova rotta di vita.