La pittrice Maria Antonietta Lemmi di Pieve Fosciana nell'almanacco degli artisti in Italia

La pittrice garfagnina Maria Antonietta Lemmi (nella foto), nata a Pontecosi di Pieve Fosciana, ma da anni castelnuovese e versiliese come abitazione, è stata inserita in Overview 2023, l’almanacco degli artisti in Italia. Un meritato riconoscimento e un giusto orgoglio per l’artista che si è specializzata in pittura naturalistica, frequentando i corsi di pittura floreale con tecnica all’acquerello, organizzati dall’Orto Botanico “Lorenzo Rota“ di Bergamo. Sono due pagine nella parte centrale della rivista con la biografia e diversi commenti artistici e culturali, insieme alle fotografie dei suoi lavori “Costante armonia della natura“, “L’orologio floreale“ e “Helichrysum Italicum 2“, in italiano elicriso e in garfagnino canugioro. Maria Antonietta Lemmi è conosciuta appunto anche come la pittrice dell’elicriso, di cui è orgogliosa sia come artista che come garfagnina, dato che questa pianta è molto diffusa in zona. Lemmi ha partecipato a numerose mostre, da Viareggio a Bologna a Castelnuovo, tra cui a “Selvaggia 2019“ con “Dipinti Selvaggi, forme, profumi e colori“ alla Rocca Ariostesca in via Fulvio Testi.

Dino Magistrelli