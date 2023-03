La piscina va... a tutto gas Maxi bolletta: conguaglio da ventiduemila euro

Parola d’ordine: resistere. Resistere in attesa di un drastico cambiamento delle congiunture sociali e soprattutto economiche, che purtroppo tardano a concretizzarsi, lottando nel contempo per mantenere inalterati i regolari servizi erogati e attesi dagli utenti.

Così il gestore della piscina comunale di Gallicano e presidente dell’Asd Impianti Sportivi, Ferruccio Bertoli, riassume il suo stato d’animo per le tante difficoltà affrontate negli ultimi tempi, a margine della maxi bolletta ricevuta a conguaglio del consumo di gas per il periodo che va da novembre dello scorso anno al recente mese di gennaio, dal costo astronomico di 22.653,70 euro.

Una differenza parziale che, prendendo in analisi i costi nei periodi settembre-gennaio dell’anno precedente, raggiunge la cifra record di 28.988 euro, tra l’altro come sottolinea Bertoli, a fronte di un consumo effettivo del periodo di quasi 9.500 m3 di gas in meno. Costi aggiuntivi da erogare soltanto per le spese di riscaldamento della struttura natatoria, considerata a buon titolo tra le più importanti e propositive della Valle del Serchio.

Aperta tutti i giorni, sia nella classica veste estiva sia con la sua copertura invernale e l’acqua riscaldata a 29° costanti, con servizi che vanno dal nuoto libero, ai vari corsi di acquafitness, con hidrobike e acquagym, alla scuola di nuoto a vari livelli, fino all’attività fisica adattata, pratica al servizio delle persone con particolari difficoltà fisiche legate alle condizioni di salute, con l’aggiunta di personale specializzato e 10 istruttori certificati a disposizione, la piscina comunale di Gallicano rappresenta effettivamente un valore aggiunto per il benessere dei cittadini della Valle.

"Ci troviamo nuovamente a parlare dei costi eccessivi per la gestione della piscina a distanza di pochi mesi da quando pensavamo che il peggio fosse ormai alle spalle - interviene Ferruccio Bertoli ricordando il suo precedente intervento nell’ottobre dello scorso anno quando il bilancio era riferito alla stagione estiva da poco conclusa - . Purtroppo, la situazione è ancora drammaticamente indirizzata verso una china molto negativa. Questo, nonostante le attenzioni e gli investimenti effettuati per riuscire ad attuare un’economia dei consumi e malgrado le ricerche di nuovi gestori del servizio di erogazione gas, per acquisire garanzie non sempre facili da ottenere e mantenere".

"Ripartiamo con un nuovo anno all’insegna dell’insostenibilità dei costi e un continuo saliscendi delle tariffe, iniziato già nel 2021. Resta la volontà di non cedere - conclude - e la voglia di creare nuove opportunità per favorire la crescita della platea di utenti nell’intero ambito degli Impianti Sportivi, sebbene in relazione alla nostra area di riferimento siano già molti e particolarmente entusiasti delle offerte proposte".

Fiorella Corti