La pioggia fa crollare nella notte un grosso muro a Montefegatesi

Paura ieri notte a Montefegatesi, frazione montana del comune di Bagni di Lucca, per una frana in mezzo al paese, dovuta al cedimento di un muro di contenimento di un’abitazione lungo via Del Debbio, poco sopra la chiesa. Una massa di pietre, terra e detriti che durante la notte si sono riversati sulla strada andando a finire contro la facciata di altre abitazioni al lato opposto.

Si è trattato di uno smottamento improvviso, per fortuna avvenuto nella nottata, dovuto probabilmente alle massicce precipitazioni di questi giorni su tutta la zona, sia sul territorio di Bagni di Lucca come in tutta la Valle del Serchio. In via Del Debbio ci sono diverse case, la maggioranza delle quali però, in questo periodo autunnale, non sono abitate.

L’allarme è stato lanciato di prima mattina da una vicina, dato che durante la notte nessuno aveva avvertito il fragore della frana, essendo la zona in pratica disabitata. Anche i proprietari della casa interessata risiedono a New York (Long Island) come tante altre famiglie di Montefegatesi, emigrate da anni negli Stati Uniti, e tornano saltuariamente in estate.

Sono stati avvisati telefonicamente da un’amica, Lia Giusti, che cura le abitazioni sul posto in loro assenza.

"E’ stato un cedimento improvviso, - spiega sconcertata la signora Lia Giusti - senza che avesse dato alcuna avvisaglia in passato. Anzi, il muro appariva molto solido. Ho avvisato l’Ufficio Tecnico del Comune, allertando anche l’impresa locale che si è sempre interessata a questi lavori in paese. Adesso la priorità è sgombrare i detriti e mettere in sicurezza la strada. Poi vedremo il da farsi".

