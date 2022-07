La Pieve conquista il Palio e si lancia nel carosello

La Pieve trionfa allo stadio comunale e conquista il trentesimo Palio dei Rioni: il cielo sopra Camaiore si tinge di azzurro e giallo per la sesta volta nella storia della manifestazione. Hanno meritato l’alloro con 59 punti; e dopo l’incoronazione della loro Miss, i ‘pievarini’ hanno tenuto testa nelle quattro serate nelle più svariate gare strappando lo stendardo ai diavoli del Tre Borghi. Si aggiudica il Palio Junior ancora il rione Pieve. Sul podio il rione Montebello seguito dal rione Vado.

Nel sabato sera del Palio c’è stato proprio di tutto: gare, atleti bambini, musica, incoraggiamento e soprattutto sinergia. Poi il rione vincitore si è gettato in un carosello roboante di auto e in una festa nel campo dietro la Pieve durata fino a tarda notte. Secondi, pari merito, La Rocca e Marignana con 52 punti e terzo il Capezzano. A premiare le squadre il sindaco Marcello Pierucci con Claudia Bonuccelli, guida dell’opposizione ed ex candidata rivale, con la promessa di una sfida testa testa al tiro alla fune nel 2023. Nonostante le gare, come quella sentitissima tra Pieve e Tre Borghi proprio nel tiro alla fune, che ha decretato la vittoria della prima, il Palio ha davvero unito la comunità. "Il cielo si tinge di azzurro - afferma Enrico Raffaelli, caporione della Pieve - con sfumature gialle… Una grandissima soddisfazione". C’era don Andrea Ghiselli a tifare per il Capezzano, dove riveste il ruolo di priore; Sandra Galeotti, ex assessore, sugli spalti per il Marignana. Poi 70 volontari della Misericordia per il servizio di sicurezza, gli arbitri in bianco, le cheer leaders, il bar dello stadio aperto. Samuele Benassi, il presidente, soddisfatto dopo la pausa di due anni: "Un grande lavoro da parte di tutti" ha detto. La band camaiorese Lamarea si è esibita con un omaggio a De Andre’ mentre I presentatori Andrea Montaresi e Giacomo Lucarini sono stati elettrizzanti ed hanno dato appuntamento al prossimo anno.

Nelle foto di Paolo Mazzei l’esultanza dei vincitori e le fasi salienti del Palio.

Isabella Piaceri