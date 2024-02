“La Piana, camera a gas. Fermiamo gli assi viari“

Aria malata? Stop assi viari. E’ l’equazione di Eugenio Baronti (Sinistra Italiana Circolo Lucca e Piana) che chiede appunto di cancellare il progetto di una nuova viabilità. “La Piana di Lucca, e nello specifico Capannori, detiene il non invidiabile record nazionale di inquinamento da polveri sottili – premette Baronti –. In questi giorni, siamo in piena emergenza, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Nel 2021, secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), i morti per polveri sottili in Italia sono stati 48.800. Dai dati ARPAT, a Capannori, si verificano episodi acuti di inquinamento e gli sforamenti dei limiti di legge sono ormai frequentissimi. Gli amministratori della Piana, obbligati a prendere un qualche provvedimento, prima di tutto per salvaguardare sé stessi da eventuali denunce per inadempienza, hanno emesso la solita ordinanza che vieta la circolazione alle vecchie auto a benzina e diesel (euro 0, 1, 2 e 3) fino al 5 febbraio 2024. Misure di facciata, senza un’adeguata informazione e

senza alcun controllo sul rispetto e sull’efficacia di tale misura“.

“Dovrebbe essere chiaro a tutti – continua –, in primo luogo ai nostri amministratori, che il problema non è dovuto a delle circostanze straordinarie, il problema è strutturale e come tale va affrontato evitando misure scoordinate, improvvisate e del tutto inutili. Servirebbe urgentemente un Piano di azione coordinato tra tutti i comuni della Piana, per intervenire su tutte le diverse fonti di inquinamento. Tra le tante azioni da fare, c’è sicuramente quella di avviare una rivoluzione culturale per modificare l’attuale modello di mobilità delle merci e delle persone, fondato sull’utilizzo privato ed individuale dell’automobile e del trasporto merci su gomma, perché è un modello del tutto insostenibile ed improponibile per il futuro“.

“Le nuove tecnologiche e soprattutto, le nuove abitudini che stanno modificando radicalmente la domanda di mobilità – evidenzia Baronti – , rendono possibile una mobilità pubblica intelligente ed efficiente che rappresenta una delle chiavi di volta per il futuro delle nostre città e delle politiche ambientali. Per questo, la cancellazione definitiva del progetto degli assi viari, che ci ha tenuto bloccati per più di 30 anni, facendoci accumulare un ritardo drammatico, è un obiettivo irrinunciabile di portata strategica perché se non si cancella questa opera inutile e fuori dal tempo, non si costruisce nessuna transizione verso un nuovo sistema di mobilità sostenibile“. Altro punto centrale è l’energia. “Nel mondo che vorremmo, questo piano di azione coordinato della Piana di Lucca dovrebbe già essere operativo e, invece... niente“.