La passeggiata accessibile. Arriva “Una marcia in più“

Una Marcia in più. Cambia la location, per la prima volta a Capannori, la passeggiata accessibile in programma sabato 25 maggio. L’evento è stato presentato ieri mattina dal presidente dell’associazione Luccasenzabarriere ODV, Domenico Passalacqua, dall’assessora a diritti e disabilità del Comune di Capannori Serena Frediani, da Elena Franceschini, membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori e da Gabriele Michelotti, dell’Ortopedia omonima. "L’obiettivo - ha spiegato Passalacqua - è quello di promuovere una nuova visione degli eventi, della quotidianità e dello sport. Una visione accessibile, senza ostacoli, né barriere, che sia davvero inclusiva e che permetta a tutti di vivere a pieno il territorio e la socialità. Insieme a noi ci saranno gli studenti e le associazioni, oltre alla Compagnia Balestrieri di Lucca e gli ospiti delle RSA di Massa Macinaia e Marlia. Al nostro fianco anche i volontari della Misericordia di Massa Macinaia e di San Giusto".

"A loro va il nostro più sentito ringraziamento, ma vogliamo ringraziare anche la comandante della Polizia Municipale di Capannori, Debora Arrighi, per aver messo a disposizione alcune pattuglie che garantiranno la sicurezza stradale. Grazie anche al Comune e alle associazioni del territorio, alla Commissione Pari Opportunità, all’Associazione Aliante, al Club Rotaract, al Circolo Lucca Jazz e tutti gli sponsor, che hanno finanziato le t-shirt che consegneremo poco prima della partenza prevista alle 10,30 dopo il convegno delle ore 9". Il percorso si snoderà tra piazza Moro e le scuole. Saranno presenti anche il campione paralimpico Stefano Gori e Paolo Capasso, giocatore della nazionale di calcio amputati.

M.S.