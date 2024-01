La parrocchia scrive a Palazzo Orsetti “Ripristinate il viale della Rimembranza“

La parrocchia di Monte San Quirico scrive al sindaco e all’assessore competente per un problema vecchio e nuovo: lo stato dello storico viale della Rimembranza a Monte San Quirico, e dei suoi monumenti. Un “omaggio“ ai caduti che fa vergogna, come denuncia da tempo immemore uno dei parrocchiani più attivi, Piero Andreucci. “Questa parrocchia torna a chiedere la realizzazione dei lavori di manutenzione del Viale già promessi – è la lettera firmata da don Alberto Brugioni –. In particolare serve la potatura degli alberi per il decoro del viale stesso, la pulizia dei due monumenti marmorei in ricordo dei Caduti delle due guerre mondiali, la riparazione dei Cippi in memoria dei Caduti, al momento divelti o spezzati. Infine la pulizia generale del Monumento ai caduti addossato al muro esterno della chiesa e la sua manutenzione straordinaria“. “Un tempo – ricorda Andreucci – il viale era tenuto alla perfezione e in maniera sistematica. Invece sono anni che non facciamo che sollecitare l’amministrazione Tambellini prima e l’amministrazione Pardini oggi per provvedere al ripristino di una situazione almeno decorosa di un Viale che è unico nella nostra città“.