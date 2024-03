La parità nelle aziende. Eventi ma anche regali

LUCCA

Il tema 2024 per questa giornata dedicata alla donna è “Inspire Inclusion”, una campagna che promuove un mondo libero da pregiudizi, stereotipi e discriminazioni. Un mondo diverso, equo ed inclusivo. Un mondo in cui la differenza è valorizzata e celebrata. Per prepararsi alla Giornata Internazionale della Donna, il 7 marzo 2024 l’UO Public Engagement della Scuola Superiore Sant’Anna, organizza un evento di approfondimento sui temi legati alla giornata per le impiegate della DS Smith Paper Italia di Lucca, azienda leader nel settore packaging, presente in oltre 30 paesi nel mondo e con più di 30.000 dipendenti.

Relatrici del workshop Federica Merenda, assegnista di ricerca dell’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo e Carolina Marconi, assegnista di ricerca dell’Istituto di Intelligenza Meccanica, della Scuola Sant’Anna con un intervento dal titolo “Discriminazione, violenza di genere e vittimizzazione secondaria: cosa succede e cosa possiamo fare”, seguito dalla presentazione del progetto europeo EnGINE (Engaging Men and Boys against Gender-based Violence and Discrimination through Technology-based Trainings). La giornata si conclude con un’esperienza immersiva di realtà virtuale e una discussione partecipata.

Anche Smurfit Kappa Italia dà il via alla campagna dedicata all’8 marzo. La multinazionale del packaging a base carta celebra la Festa della Donna in tutte le sedi italiane con una serie di iniziative pensate per rendere omaggio alla popolazione femminile. Valorizzazione delle competenze e attenzione alla prevenzione gli obiettivi principali Smurfit Kappa Italia, multinazionale presente sul territorio nazionale con 26 siti e 2.200 dipendenti impegnati nella realizzazione di packaging a base carta tramite una filiera integrata, celebra l’8 marzo con una serie di iniziative dedicate alle donne che lavorano in azienda mettendo in primo piano il valore delle loro competenze e conoscenze.

Lo fa con un messaggio forte – Smurfit Kappa Italia conta su di

me! – e una serie di ritratti dedicati alle donne che occupano posti di responsabilità negli stabilimenti e negli uffici delle varie sedi italiane. La celebrazione dell’8 marzo si inserisce nel programma di inclusione, EveryOne, sviluppato a livello di Gruppo. Non mancherà un omaggio in rosa, anche questo firmato Lilt: le colleghe riceveranno la limited edition box “Pink is Life” nata dalla partnership fra l’associazione e Smurfit Kappa Italia.