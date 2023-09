La palestra temporanea in aiuto alla scuola: "Un ottimo risultato"

Su il sipario. E’ stata alzata la tensostruttura pneumatica presso la Scuola Media Pea. Basket, volley e molto altro: queste attività potranno svolgervi i ragazzi nei prossimi mesi. E non è un caso che questo primo step arrivi a pochi giorni dall’avvio delle lezioni. Porcari ha risolto in questa maniera al carenza di palestre a corredo degli istituti, mancanza di spazi sportivi e di aggregazione. Questa potrebbe rappresentare una soluzione per il futuro. Facile e a costi non esorbitanti.

Un ulteriore lavoro in questa estate piena di cantieri. "Una struttura moderna che consentirà ai nostri ragazzi di avere un spazio sia per i momenti di educazione fisica ma anche per altre attività legate allo sport durante la giornata, quindi come svago oltre alla scuola – spiega il sindaco Leonardo Fornaciari - è una bella e positiva sinergia tra Comune, Ludec (che opera nel mondo della pallacanestro) e Porcari Volley. Fondamentale nei mesi autunnali ed invernali, potrebbe anche essere smontata prima dell’estate. Quindi una notevole comodità".

Nel frattempo proseguono senza sosta i lavori alla scuola La Pira: "Credo – prosegue il primo cittadino, - con un risultato che a mio parere è molto ben riuscito sotto il profilo dell’estetica ma soprattutto sotto quello della funzionalità. Con la mia amministrazione ho cercato di mettere al centro la Scuola realmente senza proclami lavorando per far partire i cantieri per rendere le nostre scuole sicure, accoglienti e funzionali".

"E i lavori li abbiamo fatti - prosegue -. Non ci fermeremo certo qui. Questa è una certezza, non una promessa. Ulteriore novità e notizia sulla nostra scuola riguarda il fatto che il dirigente scolastico, professor Filippo Guidi, sarà assente per un periodo e sarà sostituito fino al suo rientro dalla professoressa Emiliana Pucci, già in passato a Porcari con la quale abbiamo collaborato e che conosce bene il nostro paese e le nostre realtà. Con l’assessore Eleonora Lamandini seguiamo tutte le evoluzioni quotidiane. Avanti a grandi passi verso il suono della prima campanella".

Si sta anche lavorando per soluzioni concrete sulle mense, visto che sul finire della stagione didattica vi furono lamentele da parte dei genitori sui menù.

Massimo Stefanini