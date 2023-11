La pagella al Comune di Capannori. Indagine Demòpolis: servizi comunali promossi dal 78 per cento dei cittadini

Il 76% dei residenti interpellati afferma che a Capannori si vive bene e il 78% si dichiara soddisfatto della qualità dei servizi. E’ quanto risulta dall’indagine eseguita dal 6 al 15 novembre da Demopolis su un campione di 820 cittadini maggiorenni. Ci sono aspetti da migliorare, ma la pagella assegnata al Comune è positiva. I risultati sono stati illustrati in una conferenza stampa dal sindaco, Luca Menesini e dal direttore dell’Istituto Pietro Vento il quale ha confermato: "Si tratta di un dato superiore di 25 punti rispetto alla media del 53% rilevata in Toscana a livello regionale. Il dato italiano si ferma al 46%, ben 32 punti sotto Capannori".

Menesini ha aggiunto: "La percezione della qualità della vita della gente è fondamentale perché chi ci abita è il custode del territorio, quando c’è partecipazione è prioritario l’ascolto. Vi sono settori, come Anagrafe e Urp, assai apprezzati. Il Municipio è sempre il punto di riferimento, eravamo l’unico Ente aperto durante la pandemia, specialmente nella fase più acuta. A Capannori si vive bene. Anche grazie alla straordinaria comunità. Il risultato dell’indagine ci dice soprattutto che è il dialogo continuo e costante fra Comune e cittadini a fare la differenza, ad averci permesso di mettere in campo servizi nuovi ed innovativi che oggi possiamo dire che hanno fatto addirittura scuola, basti pensare al Cantoniere di paese diventato un modello ripreso anche da Comuni limitrofi. Una fotografia, quella nell’anno del Bicentenario, che deve spingerci tutti a fare di più".

Nei prossimi giorni verrà reso noto anche il gradimento di servizi quali cantoniere di paese, Comune Amico, Acchiapparifiuti. I capannoresi interpellati gradiscono l’attenzione per l’ambiente (73%), la capacità di ascolto della comunità (59%). Ok la competenza nella gestione del Comune (57%) e la visione strategica per il futuro (52%). In un’ideale valutazione scolastica, l’operato del sindaco Menesini viene "promosso" dall’82% dei residenti. Critiche dal 15% del campione. Tra i capannoresi, secondo l’indagine Demopolis, si registrano molto elevati i livelli di soddisfazione per una serie di servizi essenziali per la cittadinanza: la pulizia della città e la gestione dei rifiuti (79%), gli sportelli comunali ed i servizi anagrafici (70%). Oltre 6 su 10 valutano positivamente (64%) scuole e asili nido (ce ne saranno due nuovi presto), i servizi sociali (63%), la gestione delle aree verdi (61%) e le reti di servizio (idrico, fognature, metano).

Dove invece si deve migliorare? Sicurezza, anche se il 48% è soddisfatto. Maggiori criticità su viabilità, trasporti pubblici (37%), manutenzione stradale (35%) che presentano i segmenti più bassi di apprezzamento, insieme alla carenza di fognature (in collina) e acquedotto, nella Piana. Sul fronte delle iniziative culturali e per il tempo libero, la capacità propulsiva dell’amministrazione è apprezzata da 7 capannoresi su 10.

Massimo Stefanini