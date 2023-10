La nuova stazione di Fornoli. Presentato l’intervento di recupero

Ieri mattina è stato inaugurato l’intervento di recupero e valorizzazione dell’area di pertinenza della stazione ferroviaria di Bagni di Lucca sulla tratta Aulla-Lucca nella frazione di Fornoli. Costo dell’intervento 245 mila euro, finanziato dalla Regione Toscana in base all’accordo di programma quadro per l’attuazione della Strategia d’Area "Garfagnana – Lunigiana - Mediavalle del Serchio – Appennino Pistoiese". Presenti alla cerimonia, oltre ad un folto pubblico, numerose autorità, fra cui il sindaco Paolo Michelini, il vice sindaco Sebastiano Pacini, gli assessori comunali, l’assessore regionale Stefano Baccelli, il consigliere regionale Mario Puppa, Alessandro Ghionzoli di Partecipazione e Sviluppo, il comandante della stazione locale dei Carabinieri, il sindaco di Minucciano Nicola Poli, il capo dell’area tecnica comunale ingegner Meschì, Annamaria Frigo rappresentante del gruppo FDI. L’intervento eseguito può essere descritto in due parti con articolazione e funzioni diversificate. Una è l’area antistante la stazione che è stata dedicata maggiormente a servizi specifici legati al trasporto collettivo e alla mobilità sostenibile. Al centro di quest’area è stata realizzata un’isola centrale pavimentata che consente di definire meglio le carreggiate stradali anche in funzione della manovra degli autobus.

L’area è quella che si estende dal cancello posto a sud della piazza per una lunghezza di 46,4 mt e per una larghezza di 30 mt, realizzando 35 posti auto posizionati su due file centrali spartite da un marciapiede ed un filare alberato e lungo il perimetro del lotto, all’estremo sud dell’area sono stati posizionati tre stalli attrezzati per la sosta dei camper. Dal punto di vista impiantistico è stato ampliato il sistema di illuminazione pubblica con la posa di dodici nuovi pali per l’illuminazione pubblica con lampade a LED. Inoltre, è stata eseguita la ristrutturazione di un locale interno all’edificio della stazione per realizzarvi al suo interno un ufficio comunale dedicato al turismo, dotato di servizi e riscaldamento.

Sindaco Michelini e vice sindaco Pacini hanno manifestato la soddisfazione per l’intervento portato a termine: "Un altro tassello per riqualificare Bagni di Lucca - hanno dichiarato – che si aggiunge agli altri già eseguiti e a quelli che verranno". L’assessore regionale Baccelli ha ricordato quando la linea ferroviaria Lucca-Aulla era considerata un "ramo secco", oggi rivitalizzata in collaborazione con RFI, Enti locali e la Regione che ha fornito i nuovi treni.

Marco Nicoli