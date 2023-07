La nuova Santa Maria piace "È tornato finalmente il passeggio" Altre piazze chiedono la stessa cura

Piazza Santa Maria cambia volto. L’obiettivo del Comune è di renderla più ordinata e più a portata dei pedoni, regolando il flusso dei veicoli. Un progetto significativo per un luogo che per molto tempo è rimasto in balia del traffico e delle auto, fino a diventare più un parcheggio che una piazza vissuta dai cittadini. I lavori, che per il momento si sono limitati a modificare la segnaletica, hanno ridotto il numero di posti auto nella zona sud ovest, che da adesso in poi potranno essere utilizzati esclusivamente dai residenti, e creato una zona pedonale. Un primo passo, verso quella che sarà una vera e propria rivoluzione della piazza, che ha comunque soddisfatto le attività, in particolare quelle che si affacciano sulla nuova zona pedonale.

"Siamo contenti che finalmente, dopo molte chiacchiere, abbiano fatto questo lavoro – ci dice Roberto Butori della Pizzeria In Santa Maria -. Ci vorrà ancora tempo per coglierne gli effetti, ma posso dire che già ora c’è molto più passaggio pedonale, cosa che prima non c’era perché era tutto occupato dalle macchine. Siamo contenti perché è un primo passo verso la futura chiusura totale della zona al traffico e che riduce il caos serale provocato dalle auto".

"Sono contenta, è tanto che aspettavo questo momento – commenta Loredana Picchi della Trattoria da Vasco -. Adesso c’è molto più spazio e finalmente hanno eliminato il disordine che si generava davanti al locale con le auto, soprattutto il venerdì e il sabato sera". "Non è brutto e senz’altro è meglio della situazione precedente – ci spiega Adele Bettuzzi di Cicli Bizzarri -, ma avrebbero dovuto limitare il parcheggio ad un solo lato della piazza nel quale concentrare le macchine e allargare ancora di più la zona pedonale".

Le modifiche hanno dunque incontrato l’appoggio da parte delle attività presenti, segno che i commercianti sono favorevoli a una futura pedonalizzazione della zona. Ma se da un lato c’è chi gode della riqualificazione, dall’altro lato della città c’è chi lamenta trascuratezza.

È il caso di piazza Santa Maria Bianca, dalla quale sono state eliminate due fioriere su tre che, probabilmente, sono servite a delimitare la zona pedonale creata in piazza Santa Maria, o almeno questo è il dubbio dei commercianti della zona. "Questa mattina (ieri per chi legge ndr) sono venuti a prendere le tre fioriere presenti in piazza e dopo mezz’ora ne hanno riportata soltanto una – racconta Roi Pantaleoni del bar La Colonna -. Non siamo in una piazza di seconda categoria e non è giusto che veniamo penalizzati per favorire altre zone del centro. Anche noi meritiamo cura e attenzione".

Andrea Falaschi