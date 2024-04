La nuova palestra "Vecchiacchi". Taglio del nastro dopo i lavori

È stata inaugurata la nuova palestra "Francesco Vecchiacchi" situata vicino al plesso scolastico di via Nicola Fabrizi a Castelnuovo, con una spesa complessiva da 1,3 milioni di euro, che ha restituito alla cittadinanza castelnuovese ed in particolare alla scuola materna, primaria, Ipsia "Simoni" e Iti "Vecchiacchi", un edificio con i massimi livelli di sicurezza sismica e sostenibile da un punto di vista energetico.

L’iter dei lavori è iniziato nel 2019 con un primo finanziamento di 949mila euro del Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza degli edifici. Si era provveduto innanzitutto alla demolizione completa del vecchio edificio che, a seguito di valutazioni tecniche, non era risultato possibile mettere a norma. Quindi la progettazione e realizzazione del nuovo intervento. Purtroppo, il sopraggiungere inaspettato della pandemia ha comportato dei naturali ritardi nell’esecuzione dei lavori e un rincaro momentaneo dei materiali.

Il successivo abbassamento dei costi ha però permesso all’intervento di essere portato a compimento, grazie anche ad un finanziamento di 340mila euro della Regione Toscana sulla messa in sicurezza degli impianti sportivi che è servito a completare gli impianti di riscaldamento, elettricità, contro-soffitto e attrezzistica. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, del consigliere regionale Mario Puppa, del presidente del Consiglio comunale Francolino Bondi, del vicesindaco Chiara Bechelli, degli assessori Ilaria Pellegrini e Alessandro Pedreschi, del consigliere comunale di maggioranza Carlo Biagioni, delle dirigenti scolastiche Mila Berchiolli dell’Isi Garfagnana e Giovanna Angela Puccetti dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo, le quali hanno sottolineato la grande attenzione che l’amministrazione comunale ha riservato agli edifici scolastici e, in particolare, alla promozione dell’attività fisica e alla salute dei ragazzi.

Le due dirigenti hanno voluto ringraziare anche i tecnici e i funzionari del Comune che si sono impegnati stabilendo, fin da subito, un dialogo costante con le istituzioni scolastiche per perfezionare al meglio la struttura. Infine, l’inno nazionale cantato tutti insieme da amministratori, personale della scuola e studenti. "L’inaugurazione della palestra - dichiara il sindaco Tagliasacchi - rappresenta un ulteriore rafforzamento dell’impiantistica del capoluogo. Questo intervento si inserisce in una serie di importanti progetti che, in questi 10 anni, abbiamo realizzato sullo sport pensando soprattutto al futuro dei giovani. Un momento di gioia comune che ci fa sentire orgogliosi della nostra comunità".

Dino Magistrelli