La nuova Festa del Vino Presentata l’edizione 55 Si parte il 31 agosto

Il ritorno dei mercatini in via Nova ed una parte di via Roma come da noi anticipato), le degustazioni sotto la Fortezza con l’introduzione dell’aperitivo, del gluten free con scelta ampliata di cibi per diete particolari (tutto su instagram). Sono le novità 2023 della festa del vino di Montecarlo oltre al recupero di un segmento ulteriore del parco, vicino al centro del paese. Tre, come sempre le degustazioni: piazza Garibaldi con ASD "Famiglie in bici"; in piazza d’Armi con il ristorante gestito dalla misericordia; la parte culturale del "Salotto" con la presentazione delle varie fattorie, nella splendida location del chiostro dell’istituto Pellegrini-Carmignani. Sono i tratti salienti dell’edizione numero 55 delle festa del vino di Montecarlo. La kermesse dedicata a Bacco è in programma dal 31 agosto al 10 settembre, ciclone "Poppea" permettendo. Capitolo parcheggi: navette per il centro da località Fornace e Luciani. Una manifestazione che si realizza con una magica sinergia tra tutte le associazioni del territorio. La Pro Loco si è occupata degli spettacoli teatrali e musicali. Tra gli eventi più "in", la mostra di pittura "L’Arte incontra il Vino", allestita presso l’ex Chiesa della Misericordia, dove verranno esposte le opere degli artisti selezionati dal maestro Roberto Pasquinelli, curatore della rassegna.

All’insegna della tradizione, si terranno: la sfilata del corteo storico, organizzato dal Gruppo Storico Montecarlese, l’esibizione della Filarmonica G. Puccini di Montecarlo, che accompagnerà il pubblico con la sua musica e l’8 settembre alle 21 la rituale celebrazione dedicata alla Madonna del Soccorso. Il ricco e variegato cartellone di eventi è stato presentato ieri mattina durante la conferenza stampa ufficiale, alla presenza del sindaco Federico Carrara, dall’assessore alla cultura Marzia Bassini, dal consilgiere comunale e regionale Vittorio Fantozzi e da tutti i rappresentanti delle altre raltà coinvolte. L’evento ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Strada del Vino e dell’Olio, Bandiera Arancione Touring Club Italiano, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.Per info: www.comune.montecarlo.lu.it [email protected]; Social:www.facebook.comfestadelvinodimontecarlo www.instagram.comfestadelvinomontecarlo.

Massimo Stefanini