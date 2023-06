La notte sì, ma spuntano i divieti Stop a vetro e latta nei 300 metri

La notte sì, ma la vendita e asporto di alimenti e bevande in metallo e vetro decisamente no. E’ l’ordinanza pubblicata ieri dal Comune di Capannori inerente proprio le limitazione in occasione degli eventi di “Ma la notte sì“, nell’area verde sul retro del palazzo comunale fino al 30 luglio.

Tra le date più attese quelle di giovedì 13 luglio “Lo strano incontro” con Giorgio Panariello e Marco Masini, e venerdì 21 luglio “Vado a vivere con me” con Jonathan Canini. Non mancheranno gli appuntamenti e le feste in piazza e un cartellone di iniziative a ingresso libero, come il Festival Economia e Spiritualità, il percorso Pedagogia Globale Nuove Consapevolezze, Lucca Jazz Donna Fest 2023 e il concerto Vintage anni 7080 (30 giugno). Ieri, a braccetto appunto con il Fetival, è stata pubblicata l’ordinanza di divieto di vendita e asporto di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metallo e vetro per gli esercizi commerciali e di somministrazione situati nell’area della manifestazione.

Il divieto riguarda anche i distributori automatici mentre si potrà servire in vetro o latta purchè si resti all’interno dei locali o negli appositi spazi immediatamente esterni al locale stesso. L’ordinanza del Comune scende ancor più nello specifico. Il divieto vale in un raggio di 300 metri dal perimetro esterno dell’area della manifestazione e nell’orario compreso tra un’ora prima dell’inizio e la seconda ora successiva alla conclusione dell’evento inserito nel cartellone di “Ma la notte sì“. Sono le regole per la sicurezza, il piccolo “obolo“ da pagare per godersi in tranquillità gli eventi che accendono l’estate. Tra questi anche i quattro “Concerti all’alba ed al tramonto“ promossi dall’amministrazione comunale e che si terranno sulle colline capannoresi dal 14 al 30 luglio. Musica e dolci atmosfere in perfetta armonia.

Il primo appuntamento è venerdì 14 luglio alle 20.30, nell’area verde, chiesa di Tofori. Aperitivo ore 19. ‘Serenata Latina’- Quartetto Lunae, archi: Lidia Parra (violino), Nancy Parra (violino), Martina Calvano, (viola), Nicolò Zappavigna (violoncello), in collaborazione con Associazione Musicale Lucchese. Poi, domenica 16 luglio alle 6, Concerto all’alba alla chiesa di Tofori. Colazione ore 7.30 con ‘The Spiritual Way’- Dimitri Grechi, sax tenore, in collaborazione con Associazione Polyphonia. Seguirà il 21 luglio alle 20.30 il concerto a Villa Gambaro, Petrognano (aperitivo alle 19) con ‘Swing Winds’- Fat Fingers Sax Suartet, e il 30 luglio alle 6 di nuovo a Villa Gambaro con Simone Soldati al piano.