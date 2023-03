La nostra farina di castagne è un’eccellenza nazionale

La farina di castagne della Media Valle del Serchio conferma la sua eccellenza. L’Associazione Castanicoltori della Lucchesia in collaborazione con l’I.R.F. (Istituto per la documentazione sul Castagno e la Ricerca Forestale), da tempo sta portando avanti un percorso dedicato al miglioramento qualitativo e alla valorizzazione della Farina di Castagne quale prodotto identitario per eccellenza della montagna lucchese. A conferma dell’eccellenza del prodotto, l’Azienda Agricola Alice Nuldi di Piastroso, nella Rassegna delle Farine d’Italia, tenutasi a Baccheggiano, in provincia di Grosseto, ha conseguito il primo posto tra più di settanta farine di castagne essiccate con metodo tradizionale provenienti da tutto il territorio nazionale; confermando il risultato già conseguito lo scorso anno. "Si tratta di un risultato di cui tutto il territorio lucchese, ed in particolare della Media Valle del Serchio, può andar fiero - commenta Stefano Fazzi, presidente dell’Associazione Castanicoltori lucchesi - e che conferma l’impegno profuso, da un lato dai sodalizi citati e dall’altro dai produttori".