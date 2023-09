La nomina di Tronca a Lucca oggi in commissione: valutazione sull'incarico di 135mila euro

Si riunisce stamani la commissione consiliare “Controllo e garanzia” presieduta dal capogruppo del Pd Francesco Raspini. Tutto è partito dalla richiesta di approfondimento sull’incarico che Lucca Holding Spa, al cui vertice siede Marco Porciani, ha deciso di deliberare per una consulenza da 135mila euro a uno studio legale di Milano, nella fattispecie all’ex prefetto di Lucca Francesco Paolo Tronca. Così questa mattina sarà audito proprio Marco Porciani che, nei giorni scorsi, aveva già inviato alla commisione gli atti richiesti utili a una valutazione di merito.

"Sul piano politico – dichiara Raspini – la decisione sembra quanto mai inopportuna; il sindaco Mario Pardini ha nominato una persona di fiducia a presiedere Lucca Holding (Marco Porciani, ndr), ma evidentemente non basta perché, sempre con denaro pubblico, è stato deciso attraverso un atto specifico di rivolgersi a un altro consulente: da parte del sindaco, sarebbe stato più lineare dare direttamente l’incarico a quest’ultimo; peraltro, anche leggendo le motivazioni contenute nella determina, alla luce del curriculum dell’ex prefetto queste caratteristiche non appaiono tali da giustificare l’affidamento diretto".

Raspini ha più volte sottolineato come la decisione di affidare l’incarico non abbia tenuto conto di competenze professionali presenti sul territorio, per esempio attraverso il ricorso a un metodo esplorativo in grado di valutare meglio più candidature, senza ricorrere all’affidamento diretto.

L’esito della commissione di quest’oggi, dunque, appare quanto mai importante perché Raspini, sulla scorta degli atti già in suo possesso, unitamente alle dichiarazioni dello stesso Porciani, potrebbe decidere – il condizionale è d’obbligo proprio in relazione alla sussistenza degli elementi potenziali – di inviare gli atti alla Corte dei Conti, spostando nettamente la contestazione sul piano tecnico- amministrativo.

