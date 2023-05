La no-stop del Liceo Machiavelli, cultura e tour fino a mezzanotte

Ci siamo. Domani venerdì 5 maggio il Machiavelli, in via degli Asili, sarà protagonista, insieme ad altri trecento licei d’Italia, della IX edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, iniziativa sempre più apprezzata da studenti, docenti e famiglie che ha come finalità la promozione della cultura classica nonché la valorizzazione del curricolo del Liceo Classico in tutta la sua complessità e versatilità. L’evento di domani – dalle 18 a mezzanotte – rappresenta anche un’occasione, per famiglie e studenti, di visitare la scuola e conoscere l’offerta formativa.

Si inizia alle 18 in Aula Magna con l’accoglienza e saluti della dirigente Emiliana Pucci e la proiezione del video vincitore del concorso nazionale lettura poesia. Alle 18.45 apertura del Gabinetto di scienze naturali con visite guidate a cura degli studenti e con il coordinamento della Cooperativa Scolastica Arcadia. Contemporaneamente si aprirà la mostra su Dante nelle aule del Cortile, ccurata dalla professoressa Guidi con gli alunni della 3B. Dalle 19-19.30 e poi ancora dalle 20-20.30 spazio alle “Voci di Pace del Machiavelli“ sempre nelle aule del cortile: una sequenza di letture drammatiche curata dalla professoressa De Gregorio con gli alunni della 1C, 1A e 2C.

Alle 20.30 Tà Physikà in Aula Emiciclo al terzo piano: esperimenti interattivi di Fisica curati dal professor Tsolos. Dalle 19 alle 20.15 in Aula Magna Tableaux Vivants con gli studenti delle classi 4B, 4C, 4A alle prese tra Caravaggio, Vermeer, Degas e altri. Dalle 20.30 fino alle 22.45 Le Tragedie: Sofocle (classe 5B), Euripide (5A), Eschio (5C). Da qui si entra nel cuore della Notte del Machiavelli: dalle 23 alle 24 a conquistare la scena saranno i canti del Coro del Liceo Classico “All Macs’ choir. A Flipped Choir“, le letture drammatiche con accompagnamento musicale. Infine le letture da Le Argonautiche di Apollonio Rodio “La notte di Medea“.