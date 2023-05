La nazionale di biathlon si allena all’impianto di via del Tiro a Segno

La nazionale femminile di Biathlon è a Lucca per allenarsi al Tiro a Segno, il più completo e funzionale impianto di questo tipo in Italia. Le atlete hanno incontrato l’assessore allo Sport Fabio Barsanti e i consiglieri comunali Ferruccio Pera e Stefano Pierini. "Il Tiro a segno di Lucca è spesso sede di allenamenti federali – afferma Barsanti – perché è un impianto di livello nazionale, dotato e attrezzato con campi di tiro per tutte le discipline di questo sport: un’eccellenza assoluta che non tutti i lucchesi conoscono. Ringrazio per l’invito il presidente Giuseppe Pardini e Lanfranco Santini".