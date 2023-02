La musicista lucchese Francesca Frances Magnelli al teatro Rossini

La musicista e cantante lucchese Francesca Magnelli torna di scena con un suo spettacolo, che si terrà al Teatro Rossini di Pontasserchio (Pisa) venerdi 10 marzo dalle 21, dal titolo: ‘Frances Show - una vita in musica’. Un’ora e mezzo di intrattenimento con le sue canzoni e sarà accompagnata dalle coreografie e

l’arte del movimento armonico del corpo della scuola ‘Atmosfera Danza’ di Lucca e momenti di talk show con Mirko Tagliaferri make up artist, sotto la direzione artistica di Valeria Iaquinto, presenta la serata Gianluca Bonetta. Non è certo la notorietà o il successo plateale a stabilire un percorso o conclamare un’artista.

Questo è il caso di Francesca Magnelli in arte ‘Frances’. Una cantante lucchese, autrice di testi e musiche, interprete poliedrico, personaggio sempre pronto a mettersi in discussione sul palcoscenico da sempre. “All’attivo ho tre cd, – spiega Francesca Frances Magnelli – ‘L’ultima Butterfly’, ‘Per ogni vita che ho’ e ‘Non so cambiare idea’. Una carriera non vissuta sotto grandi riflettori o palinsesti televisivi ma non per questo meno importante. Si può essere artigiani della musica e riscuotere ugualmente innumerevoli consensi”.

Infatti sono decine i premi vinti, sempre prima in classica nei più importanti concorsi nazionali e regionali dedicati alla canzone d’autore. Personaggio talvolta irriverente e spesso gratificata con riconoscimenti dalla Critica. Premiata nei suoi testi per la capacità di distinguersi e di raccontare in musica la sua vita.

Una capacità comunicativa disarmante. Un’artista senza schemi, senza tempo, ma grande è la voglia di esserci sempre ed ora si ripresenta al pubblico con questo nuovo spettacolo. Per ulteriori info e prenotazioni alla serata: 351.5630285.