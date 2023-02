La musica per superare confini e barriere Giovani musicisti e sindaco in piazza per la pace

Metti due giovani musicisti e il sindaco. In piazza, di sera, per invocare la pace. Un gesto simbolico, ma ricco di significati quello del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, il quale ha voluto ricordare i dodici mesi esatti dall’inizio del conflitto in Ucraina con l’invasione russa. Posizionato in prossimità della stele della pace che si trova in piazza Orsi, a pochi metri dal palazzo del Municipio, il primo cittadino ha scelto per questa testimonianza poche parole e la musica, poiché quest’ultima passa sopra ogni barriera, senza confini e con il merito universalmente riconosciuto di unire i popoli, soprattutto i giovani.

"E’ stato un modo per ribadire con fermezza che vogliamo la pace - dichiara Fornaciari - e che senza di essa l’esistenza è più difficile e senza prospettive per il futuro". Subito dopo il breve discorso è partito l’inno all’Europa, suonato da Caterina Rea e da Tommaso Andreotti, il quale è anche consigliere comunale. Non è la prima volta che Porcari vuole conferire importanza alla memoria: nel 2022, sempre in quella parte della piazza, omaggio alle vittime porcaresi del Covid, con la commovente lettura dei nomi a voce alta dei compaesani scomparsi durante la pandemia. Una guerra superata. Anche quella.

Ma. Ste.