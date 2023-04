“La musica e i luoghi” con Lucrezia Bonasia e Nicola Fanucchi

La Fondazione Mario Tobino, in collaborazione con Lucca Classica Music Festival e Associazione Musicale Lucchese, con la direzione artistica di Simone Soldati, organizza domani alle ore 17 nella chiesa dell’ex manicomio di Maggiano il concerto di Lucrezia Bonasia dal titolo “La musica e i luoghi” , liberamente ispirato ai due romanzi di Mario Tobino Per le antiche scale e Le libere donne di Magliano. Programma interamente dedicato all’autore e medico del manicomio di Maggiano in cui brani del repertorio chitarristico, eseguiti da Lucrezia Bonasia, traducono in musica le parole di Tobino, interpretate dalla voce narrante di Nicola Fanucchi.

Musica e parole accompagneranno il pubblico in un percorso nella vita dell’ex ospedale psichiatrico, trattandone gli aspetti più diversi: dal mistero, alla genuinità dei malati, dalla violenza alla speranza. Lucrezia Bonasia, alla chitarra, esegue musiche di: H. Villa-Lobos Etude n.1, N. Coste Les Soirés D’Auteuil, L. Brouwer Hika, M.M. Ponce Sonata Mexicana, I. Presti Segovia.

Il brano di apertura, Etude n.1 di Heitor Villa-Lobos (1887-1959) crea un alone di mistero e apre le porte di una storia, incuriosendo l’ascoltatore, mentre le parole di Tobino descrivono e presentano il Manicomio di Maggiano. Il percorso tra le mura del Manicomio si conclude con un passo ottimista: il racconto della guarigione di una paziente cui è collegato il brano Segovia di Ida Presti (1924-1967), una fantasia estremamente emozionante e profonda, a tratti nostalgica ma significativa per il percorso che simboleggia: inizia in Mi minore e termina in Mi maggiore, un’analogia con le parole di Tobino che rivolgono lo sguardo alla speranza. Ingresso gratuito. Obbligo di prenotazione fino ad esaurimento: Tel. 0583 327243.