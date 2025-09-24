La musica come impegno sociale “La Cima del Monte“, un grido di pace

L’impegno sociale che si esprime con la musica. Succede dal ’68 ed anzi anche da prima. Succede forse da sempre, per fortuna. Questa volta ha visto protagonisti due giovani della Valle del Serchio: Simone Espinoza in arte Randy Chronic (classe ’96) rapper di Pisa cresciuto nella Media Valle ed in particolare a Ghivizzano e che da studente ha frequentato l’IISS Pertini di Lucca, oltre ad aver lavorato come aiuto cuoco, cameriere e barman in Valle del Serchio, e Tommaso Monticelli (classe ’99) di Barga al 100%, che ha frequentato le scuole superiori proprio nella sua città, all’istituto Alberghiero Fratelli Pieroni; in questo caso però lo vediamo nella veste di producer.

"La Cima Del Monte", è un brano uscito nelle scorse settimane, esattamente tre settimane fa sui social e sulle piattaforme e firmato da due giovani. L’opera è un atto di denuncia, un modo per portare al centro del dibattito un tema importante come quello della catastrofe che la guerra sta causando a Gaza. Il brano si distingue anche per la produzione video che lo accompagna, interamente prodotta da Monticelli anche con il supporto dell’intelligenza artificiale ma non solo, perché nel video il tema dell’impegno ed anche della denuncia delle atrocità di Gaza si ritrova in alcuni filmati dei bombardamenti e delle distruzioni in corso, a cui assiste l’alieno IA del video.

Immagini di un conflitto che scuotono e nel video clip trovano una potente sottolineatura nei versi del brano: "Ma se va bene così / Perché va bene così / Se ne volete di più / Forse vi piace così"; parole che si susseguono implacabili, come implacabili sono le immagini di distruzione e dolore. Proprio così, le parole del brano, obbligano a riflettere vogliono spingere a capire che cosa sta succedendo in Palestina. Insieme, Monticelli e Randy Chronic, invitano a non restare indifferenti, a guardare oltre la superficie, a non dimenticare, a prendere posizione.

Luca Galeotti