La mostra coreana donerà le opere esposte ai visitatori del giardino

Grande attesa per la mostra espositiva di arte coreana a Palazzo Pfanner, dalla quale i visitatori usciranno con le opere preferite. ’itArte.org’ e Communication Design Association of Korea (CDAK) organizzano una mostra questo fine settimana, al termine della quale le opere saranno donate ai visitatori che le hanno scelte. L’inaugurazione si terrà domani alle 10 nella limonaia di Palazzo Pfanner, dove fino a domenica, con orario 10-18 a ingresso libero per i visitatori del giardino del Palazzo, sarà accessibile la mostra “The International Exhibition of Professional Artists”.