La mostra con uno scopo benefico

Un panorama straordinario reso possibile grazie alle immagini di Foto Alcide e ai manifesti di Alessandro Orsucci. Oggi però oltre alla mostra ci vogliamo concentrare su un aspetto certamente non secondario. Non solo infatti la mostra allestita alla Casermetta dei Balestrieri sulle Mura è a disposizione gratuitamente di tutta la cittadinanza e dei turisti che vorranno visitarla, ma ha un nobile scopo sociale. Le immagini di Foto Alcide infatti sono tutte in vendita al costo di 25 euro. Il ricavato sarà dunque donato al Villaggio del Fanciullo. Ebbene, questo ci piace sottolineare oggi. Se la mostra è stata concepita per essere un trait d’union tra il primo film strutturato del secondo dopoguerra – "La provinciale" di Mario Soldati del 1952 – e il film di Peter Greenaway, un trait d’union è anche quello che unisce un’esposizione creata perché ne usufruisca l’intera città e lo scopo benefico finale. Sarà davvero bellissimo avere in casa, o perché no, in ufficio o nel proprio negozio, una foto storica di Alcide che ci riporta indietro nel tempo, e che magari ci fa anche emozionare e commuovere un po’.