La morte di Pachetti Cordoglio di Unuci e dell’avvocato Focosi

“La scomparsa del 1° Capitano Gianfranco Pachetti lascia un vuoto profondo anche nell’ambiente delle Associazioni d’arma non solo di Lucca ma dell’intera comunità provinciale, tanto è stato un punto di riferimento per numerosi sodalizi militari, in particolare per l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (Unuci) di Piazza San Romano, della quale il Dott. Pachetti è stato membro del Consiglio Direttivo negli ultimi trent’anni”. Sono le parole del presidente della Sezione Unuci Lucca, Avv. Gabriele Focosi, che per la dolorosa perdita esprime il cordoglio di tutta l’Associazione.