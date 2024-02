“La moglie di Tchajkovskij“ stasera per il Circolo del Cinema

Il Circolo del Cinema di Lucca continua la programmazione di film in prima visione al Cinema Centrale. Stasera alle ore 21.15 verrà riproposta la proiezione de “La moglie di Tchajkovskij“, il racconto della storia d’amore travagliata tra Pyotr Tchajkovskij e Antonina Miljukova nel film di Kirill Serebrennikov. Al centro del film l’anno 1877, determinante per la vita artistica e personale del famoso musicista. Nel passato la vicenda ha già avuto altre due trasposizioni cinematografiche, tra cui anche una di Ken Russell.

In questa occasione però le vicende dell’autore de Il lago dei cigni e Romeo e Giulietta sono narrate dal punto di vista della moglie che vive con ossessione e passione la loro storia d’amore destinata a fallire miseramente data dal carattere e dall’omosessualità di Pyotr. Il film ha riscosso grande successo di critica e di pubblico in Europa ed è stato presentato al Festival di Cannes riscuotendo numerosi apprezzamenti. Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro. Tra i prossimi appuntamenti il 7 marzo “La petite“ di Guillaume Nicloux con Fabrice Luchini, Mara Taquin, Maud Wyler, Juliette Metten, Francia 2023 e anche “Smoke sauna – I segreti della sorellanza“, il 14 marzo, che ha vinto un premio agli European Film Awards 2023 e è stato premiato al Sundance Film Festival 2023.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro),

la tessera abbonamento (25 euro) o della nuova tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro che aiuta in maniera determinante la ripresa delle attività del Circolo in questo momento di crisi.Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione al Cinema Centrale oppure in prevendita alla libreria Ubik in via Fillungo. Per velocizzare il tesseramento preiscriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.