La mitica 5ª A geometri del “Carrara“ si è ritrovata a 50 anni di distanza

“1973-2023”: i ragazzi della mitica classe 5A geometri dell’Istituto Francesco Carrara di Lucca (oggi L. Nottolini) si sono ritrovati con molta partecipazione (come avvenuto per tutte le altre numerose cene negli anniversari passati) il 26 maggio per festeggiare i cinquant’anni del diploma. “Quasi come se non fossero passati”.

"A questo evento hanno aderito tutti con grande entusiasmo, ad eccezione di alcuni assenti giustificati e altri che, purtroppo, ci hanno lasciato e che sono stati ricordati con aneddoti vari. Un ricordo anche per gli insegnanti che ci hanno formato, con competenza e autorevolezza facendo di noi buoni cittadini e professionisti del territorio lucchese. La mitica 5ªA era formata da un gruppo molto omogeneo di alunni, che ha scelto, al termine del quinquennio, indirizzi lavorativi diversi. Per alcuni si è aperta la carriera da dipendenti, per altri quella di professionisti e imprenditori nel settore dell’edilizia e che, in molte occasioni, nel corso degli anni hanno condiviso ed affrontato lavori e problematiche varie. Al brindisi finale, prima di salutarci, ci siamo impegnati a rivederci per il... centenario!".