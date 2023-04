La Misericordia si rinnova Tutto pronto per aprire le porte della nuova sede

La sabbia ancora presente in piccoli cumuli di fronte alla nuova struttura sembra indicare che i lavori, ormai gli ultimi, sono ancora in corso e, mentre si lavora celermente per definire al meglio i ritocchi finali e gli abbellimenti previsti, l’atmosfera che si respira è quella delle grandi occasioni. Oltre cento anni di attività meritoria per la Confraternita di Misericordia Piano di Coreglia che si sta preparando alla emozionante inaugurazione che domenica mattina, dalle 9 in via della Chiesa al numero 17 nella vivace frazione del comune di Coreglia Antelminelli, aprirà ufficialmente le porte della sua nuova e prestigiosa sede. Dire che è un sogno che si realizza per i tanti volontari attivi nella Confraternita di Misericordia, tra i quali molte nuove leve, appare scontato, ma in realtà il percorso di avvicinamento alla concretizzazione del piano operativo svolto da questa Associazione di assistenza ai cittadini, partito da una semplice idea di ristrutturazione della sede storica, è stato un continuo susseguirsi di sostegni arrivati da più parti, spesso inattesi e capaci della trasformazione da velleità auspicata a realtà effettiva.

Una nuova sede di 150mq particolarmente funzionale, senza alcuna barriera architettonica, con un’area giardino e un grande garage per il ricovero dei 13 mezzi a disposizione della Confraternita per il settore emergenza - urgenza e assistenza sociale e per l’altro molto importante della Protezione Civile. "Siamo orgogliosi del risultato che abbiamo di fronte - raccontano il governatore Sergio Tardelli e il suo vice Manuel Verdici, responsabile del braccio di Protezione Civile - e di come sia stato apprezzato e sostenuto il nostro progetto da tante aziende, da privati cittadini e da chiunque conosca il nostro impegno sul territorio, che perciò non ha esitato a darci prontamente una mano, anche economica, ognuno a seconda delle proprie possibilità, ma sempre con grande generosità. Gli spazi saranno a disposizione di iniziative sia nostre sia altre associazioni che ne avranno necessità e, soprattutto, ben cento mq potranno essere utilizzati in caso di emergenza per l’accoglienza e il ricovero della popolazione in difficoltà. Viviamo l’inaugurazione di domenica come una specie di punto di partenza, non certo di arrivo. Un nuovo inizio, dove serviranno sempre più energie per migliorare e incrementare le collaborazioni, i servizi offerti, la preparazione dei nostri volontari e la qualità degli interventi".

Partenza dei festeggiamento, dunque, alle 9 di domenica con il ritrovo delle Associazioni, a seguire gli interventi delle Istituzioni, alle 11 la Santa Messa e alle 12 l’inaugurazione ufficiale della nuova sede e dei mezzi, con l’invito di partecipazione rivolto a tutta la popolazione locale e non.

Fiorella Corti