La ‘minaccia’ del Green Deal Ue

L’ultima ‘trovata‘ dell’Unione Europea può trasformarsi in un vero e proprio disastro per tantissime famiglie italiane: il Green Deal deciso a Bruxelles, infatti, con tempi di adeguamento molto modesti, rischia di mettere in ginocchio il patrimonio immobiliare italiano dove sono circa 8 milioni gli immobili da ristrutturare.

"Molti immobili sono impossibili da efficientare perché sotto vincolo – spiega l’avvocato Marco Bartoli – e l’impatto rischia di essere enorme se la normativa troverà attuazione: per un privato potrebbero essere necessari 120mila euro, per un condominio oltre 600mila. Senza fondi pubblici non si capisce come tutto questo sarebbe possibile a maggior ragione nei tempi decisi dalla Ue. Hanno investito della questione le banche, ma non si capisce come queste possano intervenire".

In Italia, gli immobili in classe E, quella verso cui Bruxelles pretenderebbe di imporre, sono solo il 17 per cento del totale, il 25 sono in classe F e ben il 32 sono in classe G. A livello continentale, il settore immobiliare vale l’11 per cento del PIL europeo, numeri che chiariscono i rischi che la burocrazia europea fa cadere sui singoli stati, principalmente quelli del sud Europa e che godono di uno storico patrimonio immobiliare.