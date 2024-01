La mia Esmeralda di Hugo. Stasera in scena all’Alfieri

Questa sera alle 21, al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana andrà in scena lo spettacolo “Mia Esmeralda“ ispirato al romanzo “Notre Dame de Paris“ di Victor Hugo messo in scena dalla Compagnia La Ribalta di Gallicano. Questo è il primo di alcuni appuntamenti dedicati al teatro amatoriale organizzati dal Comitato Provinciale Lucca della F.I.T.A. con il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana. Fita rivolge un particolare ringraziamento è rivolto all’assessore alle attività teatrali, agli Eventi e all’Associazionismo Alessandro Pedreschi per la sensibilità e vicinanza sempre dimostrate nei confronti del mondo amatoriale e delle realtà del territorio: “Il suo impegno e supporto sono senza dubbio fondamentali per il prosperare delle attività culturali ed associative, contribuendo ad arricchire la vita culturale della comunità“. Lo spettacolo “É una storia che ha per luogo, Parigi nell’anno del Signore 1482”. Da quando, nel 1831, ‘Notre Dame de Paris’ viene dato alle stampe, consegnando Victor Hugo all’Olimpo della letteratura, il dramma della bella Esmeralda, di Febo, l’incostante capitano che le ruba il cuore, di Frollo e dell’intero popolo di una Parigi tanto immaginifica quanto reale, nelle cui strade si intrecciano amori e destini, povertà e opulenza sfacciata, hanno ammaliato intere generazioni di lettori.

E ancor più dibattuta è la figura del campanaro Quasimodo, che per tutta la giovinezza fa di Notre Dame prigione e rifugio, per celare al mondo la propria deformità, così disgraziatamente in conflitto con la rettitudine e la bontà d’animo. Insieme alla carta e poi al cinema, il romanzo di Hugo si è impadronito anche del palcoscenico e, dal calderone di riflessioni secolari, è nata un’opera avvincente e coinvolgente che alterna momenti musicali al recitato. Una storia che mette a nudo la natura del nostro essere, lo spoglia con violenza e ne scruta i meandri più bui e tormentati. Amore, passione, odio, fede, ingiustizia, povertà, coraggio, viltà… Hugo non dimentica nessuno, non risparmia nessuno. Si fa scienziato dell’uomo, studiandone i contorni e i contenuti. Tuttavia, è anch’egli un uomo e ciò lo costringe presto a rigettare il distacco della scienza per l’intimità della letteratura. La regia è di Ettore Brogi ed il cast è formato da Pamela Brogi, Marco Rossi, Sabatino Romagnoli, Michela Badiali, Stefano Ricci, Loris Martiri, Renzo Lombardi, Sara Rossi, Paolo Adami, Giuliano Brogi, Ivo Porta, Laura Badiali, Aurora Mazzanti e Roberto Paoli. Posto unico 8 euro (320/6320032 o [email protected]).