La mediatrice per aiutare a far crescere

Una bellissima esperienza di vita… quella di Laura Seroni, educatrice presso la nostra Scuola, che ci ha mostrato, attraverso piccoli video e immagini, la sua professione, quella per l’appunto di educatore, un mondo di specializzazioni diverse e coinvolgenti. Dopo aver seguito un percorso di studi artistico, ha deciso di virare verso una professione che avesse un risvolto sociale. A 12 anni aveva fra l’altro iniziato esperienze di volontariato con ragazzi “diversamente abili”. In quel momento si è avvicinata al concetto del diverso. Seguiti vari corsi per la qualifica di educatore, in contemporanea ha effettuato il “servizio civile” presso l’Unione italiana ciechi di Firenze: la curiosità l’ha portata a scoprire questo mondo e a svolgere diverse mansioni all’interno di cooperative sociali, ad esempio nelle scuole materne. La difficoltà è stata all’inizio affrontare ambienti nuovi e differenti l’uno dall’altro, supportando bambini e ragazzi a 360 gradi su tutte le discipline. I casi assegnati erano inoltre molto diversificati e il rapporto con il mondo scolastico assai complicato, soprattutto perché Laura ha scelto di specializzarsi come istruttore per l’orientamento e l’autonomia di persone con disabilità visiva. A Laura piace in realtà chiamarsi mediatore, ossia una sorta di “ponte” per far sì che si abbia una corretta crescita dell’alunno. Segue i ragazzi anche oltre la scuola, li porta a mostre, musei, mercati, uffici postali, negozi, gare sportive e regala loro tanti bei momenti di “luce”.