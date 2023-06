La medaglia dell’Antica Zecca di Lucca per i 100 anni dell’Associazione carabinieri

Nell’auditorium di San Romano, dopo il concerto della Fanfara “La Fedelissima”, alla presenza delle Autorità e di un folto pubblico, la medaglia commemorativa per il centenario della Sezione di Lucca della Associazione Nazionale Carabinieri è stata ufficialmente consegnata dal Presidente della Fondazione della Antica Zecca Alessandro Colombini, alla Sezione lucchese dell’Associazione Carabinieri rappresentata dal Presidente Giovanni Vetere e dal Vicepresidente Francesco Cesari. Dopo la decorazione del labaro dell’Associazione con la medaglia, un esemplare è stato consegnato al Generale Lo Sardo, Presidente Nazionale dell’Associazione Carabinieri che conta oltre 1.700 sezioni in Italia e all’estero, con oltre 175.000 soci abbraccia circa 350 organizzazioni di volontariato. La medaglia è realizzata in lega argentata, diametro 60 millimetri, e rappresenta da un lato il Crest dell’Associazione, sull’altra faccia invece appare un’immagine simbolica di Lucca con le sue Mura, le torri e le chiese, sormontata dalla “fiamma” dei Carabinieri. E’ stata realizzata nell’officina dell’Antica Zecca (che ringrazia la Fondazione Crl) su progetto di Roberto Orlandi, commissario di Zecca.