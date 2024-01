La magia tramandata nei racconti

A quale magia fanno riferimento i racconti popolari tramandati in passato di generazione in generazione? Ne parlerà oggi alle 21, a Piazza al Serchio, per i Giovedì al Museo, Alessandro Norsa nell’incontro dal titolo "Nell’antro della strega. La magia in Italia tra racconti popolari e ricerca etnografica". È possibile assistere all’incontro sia in presenza, presso la sede del Museo, in Via Ducale 4 a San Michele, che online, prenotandosi al link: https://bit.ly/museogennaio24. "L’incontro- spiega Simona Nobili dello staff organizzatore- approfondisce il concetto popolare di magia, quello mistico/scaramantico, derivante dal patrimonio culturale arcaico proprio delle terre contadine e delle persone che hanno mantenuto intatto il loro rapporto con le energie della Terra. È necessario preservare questo sistema di credenze, nato per cercare di controllare l’incontrollabile, prima che precipiti nell’oblio. Alessandro Norsa, autore di un saggio dallo stesso titolo, analizza nel profondo l’animo umano. E proprio dal bene e dal male si origina la magia, rispettivamente quella bianca e quella nera. Un complesso di credenze che l’autore presenta attraverso un ciclo di studi e di indagini sul campo iniziati molti anni fa e che viene supportato dalla testimonianza direttadi più di 150 anziani".

Dino Magistrelli